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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2327)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2327)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913032Дата и время окончания срока приема заявок Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятийСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110913032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2327

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году.(СКС-2327)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 13:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    СКС_2327.7z

    Итоговый_протокол__5191_оот_28.12.21_СКС_2327.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 17:0012.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913032Подведение итогов не позднее Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятийСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

    Начальная цена

    193 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.7

    Деятельность по оценке условий труда

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126078/name/61cc2f7c46ef28.16276463

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оценке условий труда"

    Кол-во:

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