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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110913016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
Контактный телефон
+7 34949 1-20-38 доб. 456
Факс
--
Адрес электронной почты
e.v.zolotova@achimdevelopment.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золотова Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
Начальная цена
1 169 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ДКО
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДКОРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б
71.20.19.130
71.20.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 530.00000
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