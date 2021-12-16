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    Главная / Торги / Маркетинговые исследования в электронной форме № AB0005926 Поставка товара по номенклатурной группе: покрытия лакокрасочные для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Маркетинговые исследования в электронной форме № AB0005926 Поставка товара по номенклатурной группе: покрытия лакокрасочные для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий лакокрасочныхСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АВ0005926

    Наименование закупки

    Маркетинговые исследования в электронной форме № AB0005926 Поставка товара по номенклатурной группе: покрытия лакокрасочные для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Приложение_2___Техническое_задание_АВ0005926.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    протокол_рассмотрения_оценки_сопоставления_и_подведения_итогов_5926___копия.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 55-61-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.demianov@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демьянов Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913106Подведение итогов не позднее Поставка покрытий лакокрасочныхСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Начальная цена

    2 801 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.130

    Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114598/name/61bc8760c5e7b9.49135786

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 6000.00000

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