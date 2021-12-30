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    Главная / Торги / Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»

    Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 21:0030.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112904Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 2338

    Наименование закупки

    Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Рабочая_документация.rar

    Документация__Лот_2338.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 21:00 GMT +330.12.2021 21:0030.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112904Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2022 06:0010.01.2022 06:0010.01.2022 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112904Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 13:0028.02.2022 13:0028.02.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112904Подведение итогов не позднее Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»Тюменская область

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 13:0028.02.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112904Подведение итогов не позднее Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ в рамках доведения до проектных решений объекта: «Северо-Русское месторождение: Объекты подготовки: Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)»"

    Кол-во: 1

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