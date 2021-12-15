услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110912970 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРСЕНАЛ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ

Все закупки и тендеры АО КБ АРСЕНАЛ Юридический адрес 195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н Почтовый адрес 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, Литера М, помещение 19-Н Контактный телефон +7 812 542-38-06 Факс -- Адрес электронной почты ov.kontanistov@kbarsenal.ru Ф.И.О. контактного лица Контанистов Олег Валерьевич Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н. Закупки и тендеры Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru