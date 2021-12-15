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Номер извещения
32110912970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н
Почтовый адрес
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, Литера М, помещение 19-Н
Контактный телефон
+7 812 542-38-06
Факс
--
Адрес электронной почты
ov.kontanistov@kbarsenal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Контанистов Олег Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н.
Закупки и тендеры
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Услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912970Дата и время окончания срока приема заявок услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н.
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912970Дата и время вскрытия заявок услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912970Подведение итогов не позднее услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по осуществлению строительного контроля при реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение здания № 8 и № 76 федерального государственного унитарного предприятия "КБ "Арсенал" в обеспечение создания транспортно-энергетического модуля»
Начальная цена
3 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КБ АРСЕНАЛ
Все закупки и тендеры АО КБ АРСЕНАЛ
Адрес местонахождения
195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, Литера М, помещение 19-Н
71.12.20.190
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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