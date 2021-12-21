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    Главная / Торги / Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)

    Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112898Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1085

    Наименование закупки

    Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Список_документов_для_проверки_ДБ.docx

    ГП112898_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-71

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачев Виталий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:00 GMT +321.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112898Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 11:0021.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112898Дата и время вскрытия заявок Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112898Подведение итогов не позднее Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112898Подведение итогов не позднее Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129356/name/61dc0062958628.20579861

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютерная техника (системный блок, монитор, ноутбук)"

    Кол-во:

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