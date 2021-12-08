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Номер извещения
ГП112899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
6 ОВиК, ИТП, УУТЭ ХА г. Севастополь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.danilova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Данилова Татьяна Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 15:15 GMT +308.12.2021 15:1508.12.2021 15:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112899Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 15:1508.12.2021 15:1508.12.2021 15:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112899Дата и время вскрытия заявок Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112899Подведение итогов не позднее Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112899Подведение итогов не позднее Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
33.20.39
43.21.1
43.22.12.150
43.29
Документация лота
Кол-во:
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