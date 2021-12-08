Лот 1

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"