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    Главная / Торги / 6 ОВиК, ИТП, УУТЭ ХА г. Севастополь

    6 ОВиК, ИТП, УУТЭ ХА г. Севастополь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 15:1508.12.2021 15:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112899Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    6 ОВиК, ИТП, УУТЭ ХА г. Севастополь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РД_3.rar

    Анкета_участника_новая.docx

    ПД.rar

    формы_лот_6.rar

    ВОР_Лот___6.xlsx

    Директивный_график_выполнения_работ.docx

    Перечень_предоставляемой_Подрядчиком_исполнительной_документации_для_приемки_работ.pdf

    Техническое_задание_для_Лота___6_от_23.06.2021.docx

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    РД_1.rar

    РД_2.rar

    Договор___шаблон_торги.docx

    Приложения_к_договору.rar

    ГП112899_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 332-78-85

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.danilova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 15:15 GMT +308.12.2021 15:1508.12.2021 15:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112899Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 15:1508.12.2021 15:1508.12.2021 15:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112899Дата и время вскрытия заявок Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112899Подведение итогов не позднее Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112899Подведение итогов не позднее Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних сетей отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), строительно-монтажных и пусконаладочных работ индивидуального теплового пункта (ИТП), строительно-монтажных и пусконаладочных работ узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) на объекте "Хореографическая академия" в рамках проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    43.21.1

    Работы электромонтажные

    43.22.12.150

    Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

    43.29

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110942/name/61b9a007543de3.54129287

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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