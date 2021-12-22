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    Главная / Торги / Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 08:0022.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПЗК___194_от_23.12.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 08:00 GMT +322.12.2021 08:0022.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 08:0022.12.2021 08:0022.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112892Дата и время вскрытия заявок Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112892Подведение итогов не позднее Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112892Подведение итогов не позднее Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    2 947 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: РФ, Пермский край, ул. Лодыгина 34, ПАО «Пермнефтегеофизика»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок оплаты: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)). Срок поставки товара - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.10.52.110

    Средства транспортные снегоходные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Закупочная документация_продление срока подачи заявок до 22.12.2021

    17.12.2021

    ПЗК №187 от 17.12.2021_продление срока подачи заявок до 22.12.2021

    17.12.2021

    Закупочная документация

    17.12.2021

    Проект договора

    17.12.2021

    Техническое задание

    17.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121495/name/61c58409918956.80252088

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 9

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