"Поставка снегоходов «Буран» или эквивалента для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок оплаты: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного Товара (Товарной накладной и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа (УПД)). Срок поставки товара - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.