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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЯ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 06:5917.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912819Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиляТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Техническое_задание_редакция___1.docx

    Проект_договора.doc

    Документация.docx

    УВЕДОМЛЕНИЕ_участникам_торгов_о_внесении_изменений_в_документацию.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Почтовый адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 28-93-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поберей Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 06:59 GMT +317.12.2021 06:5917.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912819Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиляТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 07:0017.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912819Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиляТюмень

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912819Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиляТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912819Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиляТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вывозу снега с территории при помощи автомобиля

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    81.29

    Услуги по чистке и уборке прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.2

    Подметание улиц и уборка снега

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подметание улиц и уборка снега"

    Кол-во: 1.00000

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