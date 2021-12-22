Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса Бизнес

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры*. * В случае, если Поставщик является субъектом малого или среднего предпринимательства (СМСП), то Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара на основании полученных и подписанных с двух сторон ТН или УПД, счета и счета-фактуры