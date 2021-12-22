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    Главная / Торги / Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса Бизнес

    Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса Бизнес

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса БизнесСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912870

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса Бизнес

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    07.12.2021 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_532__21.pdf

    Извещение_КО.docx

    Документация_КО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса Бизнес

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса БизнесСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912870Дата и время вскрытия заявок Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса БизнесСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 16:0028.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912870Подведение итогов не позднее Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса БизнесСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912870Подведение итогов не позднее Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса БизнесСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин класса Бизнес

    Начальная цена

    7 415 064,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15, склад авиакомпании; - 141426, Московская обл., г. Химки, 1-й Северный проезд, владение 4, стр. 2; - 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 36А, стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры*. * В случае, если Поставщик является субъектом малого или среднего предпринимательства (СМСП), то Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара на основании полученных и подписанных с двух сторон ТН или УПД, счета и счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    20.42

    Средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.4

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125055/name/61cb102c847b87.71556270

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 9000.00000

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