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Номер извещения
ГП112893
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
Дата публикации
07.12.2021 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-84
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Филипповский Геннадий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112893Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техникиЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 09:0017.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112893Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техникиЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112893Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техникиЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники
Начальная цена
22 979 125,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о конкурентном отборе.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о конкурентном отборе.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
32.99.11
32.99
Документация лота
Кол-во: 1
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