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Наименование процедуры
49_НВО_Реализация ТМЦ
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район
Номер извещения
ГП112891
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество Арктическая газовая компания
Предмет договора
Реализация ТМЦ
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-12-2021 12:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ТМЦ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество Арктическая газовая компания
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3387
Адрес электронной почты
Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голобородова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
Лукашевич Ярославна Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Yaroslavna.Lukashevich@jsc-arcticgas.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 3-50-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
По наибольшей цене предложения
Требования, предъявляемые к Участнику
Регистрация контрагентов на территории РФ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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