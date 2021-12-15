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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»

    Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:3015.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912747Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»Москва, Дмитровское шоссе, д.110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912747

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5_Обоснование_НМЦ.docx

    Извещение.doc

    2747_1.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермолаева Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:30 GMT +315.12.2021 09:3015.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912747Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:3015.12.2021 09:3015.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110912747Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 23:0022.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912747Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств марки «ГАЗ»

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117140/name/61c186652bee64.82063045

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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