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    Главная / Торги / Оборудование ЛВС согласно приложению

    Оборудование ЛВС согласно приложению

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112885Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование ЛВС согласно приложениюКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование ЛВС согласно приложению

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakuninAA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якунин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование ЛВС согласно приложению

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112885Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование ЛВС согласно приложениюКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 14:0013.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112885Дата и время вскрытия заявок Оборудование ЛВС согласно приложениюКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112885Подведение итогов не позднее Оборудование ЛВС согласно приложениюКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112885Подведение итогов не позднее Оборудование ЛВС согласно приложениюКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование ЛВС согласно приложению

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 30 (тридцати пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    сетевое_12.21.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование ЛВС согласно приложению"

    Кол-во: 1

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