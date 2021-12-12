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    Главная / Торги / 48_НВО_Реализация масел

    48_НВО_Реализация масел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 21:0012.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112886Дата и время окончания срока приема заявок Реализация маселНовый УренгойПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    48_НВО_Реализация масел

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район

    Номер извещения

    ГП112886

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество Арктическая газовая компания

    Предмет договора

    Реализация масел

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-12-2021 12:52 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Форма_1.RTF

    Заявка_на_приобретение_НВО.xlsx

    Перечень_ТМЦ.XLSX

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Масла

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество Арктическая газовая компания

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3387

    Адрес электронной почты

    Olga.Goloborodova@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голобородова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лукашевич Ярославна Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Yaroslavna.Lukashevich@jsc-arcticgas.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34949 3-50-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    По наибольшей цене предложения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Регистрация контрагентов на территории РФ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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