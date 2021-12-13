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Номер извещения
ГП112897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива дизельного ЕВРО, арктического, Класс 4 экологический класс К5 (ДТ-А-К5)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Контактный телефон
+7 950 106-16-81
Факс
Адрес электронной почты
zavalishin@ltd-tigr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Завалишин Максим Игоревич
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112897Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)Иркутск
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112897Подведение итогов не позднее Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)Иркутск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Ж/Д станция назначения ИГИРМА, ВСЖД, код станции-926102 Поставка осуществляется силами и за счет средств поставщика железнодорожным транспортом (ж/д цистернами) до станции назначенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
19.20.21.335
Документация лота
Кол-во: 2100
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