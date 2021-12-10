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    Главная / Торги / Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептик

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептик

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:4010.12.2021 12:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112889Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептикМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептик

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат__КП.xls

    Письмо_исходящее___МР_06_2153_Н_от_03_12_2021_О_пр.pdf

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Проект_Договора.rar

    Требования_к_поставке.rar

    Опросный_лист_мед_к_заявке_на_1_кв_2022.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептик

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:40 GMT +310.12.2021 12:4010.12.2021 12:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112889Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептикМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 12:4010.12.2021 12:4010.12.2021 12:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112889Дата и время вскрытия заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептикМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 14:0031.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112889Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептикМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112889Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептикМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Маски, перчатки, салфетки, антисептик

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска противовирусная одноразовая 3 слойная"

    Кол-во: 99000

    "Позиция 2"

    "Маска противовирусная одноразовая 3 слойная"

    Кол-во: 194700

    "Позиция 3"

    "Салфетки дезинфецирующие спиртовые для кожных покровов и поверхностей"

    Кол-во: 65300

    "Позиция 4"

    "Салфетки дезинфецирующие спиртовые для кожных покровов и поверхностей"

    Кол-во: 130500

    "Позиция 5"

    "Ультрапрочные нитриловые перчатки"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Ультрапрочные нитриловые перчатки"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 7"

    "Антисептики для рук (индивидуальные)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Антисептики для рук (индивидуальные)"

    Кол-во: 3500

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