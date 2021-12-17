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Номер извещения
ГП112887
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-29
Факс
+7 812 322-88-56
Адрес электронной почты
petrakos@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петракова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112887Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 16:0022.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112887Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112887Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н
81.21.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
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