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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.

    Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация___услуги_клининга.docx

    Техническое_задание___услуги_клининга__от_09.12.21_.pdf

    Тендерная_документация___услуги_клининга.pdf

    Техническое_задание___услуги_клининга__от_09.12.21_.docx

    Протокол_подведения_итгогов_ГП112887.rtf

    Протокол_подведения_итгогов_ГП112887.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-29

    Факс

    +7 812 322-88-56

    Адрес электронной почты

    petrakos@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петракова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112887Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112887Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 16:0022.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112887Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112887Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тендерная документация

    09.12.2021

    Техническое задание

    09.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117953/name/61c1d01e7acf29.41631945

    21.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117952/name/61c1d0192aaf68.69652044

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание комплекса услуг по уборке административно-бытовых помещений (АБК) и производственных помещений ООО «Криогенмаш-Газ» по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, литера ЖБ."

    Кол-во: 1

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