Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)

    КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912720Дата и время окончания срока приема заявок КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ko_6852_Перенос_ДПИ.zip

    Документация и извещение

    6852_1_212_МЭ_КО_28.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 316

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vgordeev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912720Подведение итогов не позднее КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)

    Начальная цена

    21 240 224,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    63.11

    Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126296/name/61cc44b99f8ce9.07190056

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №6852 - Информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100394)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078606
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №16-2022 на оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации экземпляров Систем КонсультантПлюс (версия: Сетевая 50 станций)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №16-2022 на оказание услуг по сопровождению,...
    592799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    672 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    ГЭС Белгород
    Запрос предложений № ГП213402
    Оказание услуг по поддержке сопровождению ПО и ИС
    Оказание услуг по поддержке сопровождению ПО и ИС
    587749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    138 600
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить