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    Главная / Торги / Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПС

    Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010189Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПСг. Омск,Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010189

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0082894-408-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГПН-ОНПЗ
    Все закупки и тендеры РМЗ ГПН-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3812 60-79-32

    Адрес электронной почты

    Gumennyy.AP@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуменный Алексей Петрович

    Место рассмотрения заявок

    г. Омск,

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПС

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 13:00 GMT +314.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010189Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПСг. Омск,

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Предмет договора

    Оказание услуг по монтажу кабеля системы АУПС

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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