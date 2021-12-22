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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники формата А4

    Поставка бумаги для офисной техники формата А4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техники формата А4Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники формата А4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 13:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМСП.docx

    ПКК_531__21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для офисной техники формата А4

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912873Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техники формата А4Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники формата А4

    Начальная цена

    4 283 099,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14 678

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15: • 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А; • 141425, Московская обл., г. Химки, Международное шоссе, вл. 1В (БЦ Holiday Inn).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    17

    Производство бумаги и бумажных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125032/name/61cb0ef77c4b46.82515936

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и бумажных изделий"

    Кол-во: 14678.00000

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