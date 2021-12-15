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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание агентских услуг по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц городского округа Самара, а именно досудебная работа, проведение работ по ограничению/приостановлению коммунальной услуги (водоотведение), а также иные мероприятия в том числе с использованием процедуры тампонирования, то есть ограничения/приостановления коммунальной услуги (водоотведение) по требованию Заказчика для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2312)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание агентских услуг по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц городского округа Самара, а именно досудебная работа, проведение работ по ограничению/приостановлению коммунальной услуги (водоотведение), а также иные мероприятия в том числе с использованием процедуры тампонирования, то есть ограничения/приостановления коммунальной услуги (водоотведение) по требованию Заказчика для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2312)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912725Дата и время окончания срока приема заявок Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. СамараСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2312

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание агентских услуг по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц городского округа Самара, а именно досудебная работа, проведение работ по ограничению/приостановлению коммунальной услуги (водоотведение), а также иные мероприятия в том числе с использованием процедуры тампонирования, то есть ограничения/приостановления коммунальной услуги (водоотведение) по требованию Заказчика для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2312)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___5214_от_14.01.2022г._СКС_2312.pdf

    СКС_2312.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюков Владимир Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. Самара

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912725Подведение итогов не позднее Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. СамараСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. Самара

    Начальная цена

    3 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    82.91.12

    Услуги агентств по сбору платежей

    Классификатор ОКВЭД2

    82.91

    Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134068/name/61e55ade034180.96369865

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации"

    Кол-во:

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