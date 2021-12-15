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Номер извещения
32110912725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание агентских услуг по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц городского округа Самара, а именно досудебная работа, проведение работ по ограничению/приостановлению коммунальной услуги (водоотведение), а также иные мероприятия в том числе с использованием процедуры тампонирования, то есть ограничения/приостановления коммунальной услуги (водоотведение) по требованию Заказчика для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2312)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 12:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бирюков Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. Самара
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.01.202212.01.2022 16:0012.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912725Подведение итогов не позднее Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. СамараСамара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Агентские услуги по повышению собираемости просроченной дебиторской задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) потребителей - физических лиц г. о. Самара
Начальная цена
3 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
82.91.12
82.91
Документация лота
Кол-во:
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