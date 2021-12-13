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Номер извещения
ГП112884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Расходные материалы и запчасти для ЧБ оргтехники согласно приложению
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-53-78
Факс
--
Адрес электронной почты
YakuninAA@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якунин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходные материалы и запчасти для ЧБ оргтехники согласно приложению
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112884Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы и запчасти для ЧБ оргтехники согласно приложениюКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 14:0013.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112884Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы и запчасти для ЧБ оргтехники согласно приложениюКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112884Подведение итогов не позднее Расходные материалы и запчасти для ЧБ оргтехники согласно приложениюКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы и запчасти для ЧБ оргтехники согласно приложению
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
28.23.25.000
Документация лота
Кол-во: 1
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