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    Главная / Торги / Закупка комплектующих для ВТ согласно приложению

    Закупка комплектующих для ВТ согласно приложению

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112883Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для ВТ согласно приложениюКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих для ВТ согласно приложению

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakuninAA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якунин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплектующих для ВТ согласно приложению

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112883Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих для ВТ согласно приложениюКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 14:0013.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112883Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектующих для ВТ согласно приложениюКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112883Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для ВТ согласно приложениюКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112883Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих для ВТ согласно приложениюКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих для ВТ согласно приложению

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    623405, Свердловская обл. г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    комплектующие_12.21.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие для ВТ согласно приложению"

    Кол-во: 1

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