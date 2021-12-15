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    Главная / Торги / Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud

    Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917854Дата и время окончания срока приема заявок Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative CloudКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917854

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 11:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК__93_8_ПО_Adobe.doc

    Проект_договора_Adobe_на_публикацию.docx

    Техническое_задание__на_публикацию.pdf

    Извещение_о_закупке__на_публикацию.doc

    НМЦ_на_публикацию.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    olga.zaharova4@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917854Подведение итогов не позднее Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative CloudКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Права на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud

    Начальная цена

    332 325,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117291/name/61c191b3462e67.56917223

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление прав на программное обеспечение Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud"

    Кол-во: 1

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