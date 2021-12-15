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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский) язык для нужд ООО «Газпромнефть-Восток»

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский) язык для нужд ООО «Газпромнефть-Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)яТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0056873-304-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский) язык для нужд ООО «Газпромнефть-Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1

    Почтовый адрес

    634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1

    Контактный телефон

    +7 3822 31-08-10 доб. 1128

    Адрес электронной почты

    TK@tomsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксютова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 06:00 GMT +315.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)яТомск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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