Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский) язык для нужд ООО «Газпромнефть-Восток»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010187 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056873-304-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский) язык для нужд ООО «Газпромнефть-Восток» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК Юридический адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Почтовый адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Контактный телефон +7 3822 31-08-10 доб. 1128 Адрес электронной почты TK@tomsk.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Аксютова Екатерина Владимировна Место рассмотрения заявок Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я Дата и время окончания срока приема заявок 15.12.2021 06:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010187 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я Томск Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт