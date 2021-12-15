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Номер извещения
АП010187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский) язык для нужд ООО «Газпромнефть-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3822 31-08-10 доб. 1128
Адрес электронной почты
TK@tomsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксютова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения заявок
Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 06:00 GMT +315.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)яТомск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по письменному переводу с иностранного (английского) языка на русский язык и с русского на иностранный (английский)я
Официальный сайт, на котором размещена документация
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