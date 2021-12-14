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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных ГОКС, КНС-13, НФС-2, НФС-3 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2024 годах. (СКС-2325)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных ГОКС, КНС-13, НФС-2, НФС-3 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2024 годах. (СКС-2325)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912624Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация и техническое обслуживание котельныхСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912624

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2325

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных ГОКС, КНС-13, НФС-2, НФС-3 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2024 годах. (СКС-2325)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___5184_от_28.12.2021г._СКС_2325.pdf

    СКС_2325.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюков Владимир Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Эксплуатация и техническое обслуживание котельных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912624Подведение итогов не позднее Эксплуатация и техническое обслуживание котельныхСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эксплуатация и техническое обслуживание котельных

    Начальная цена

    24 146 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.4

    Обеспечение работоспособности котельных

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124004/name/61caa664c6d9d2.89069527

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение работоспособности котельных"

    Кол-во:

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