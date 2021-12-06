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    Главная / Торги / 3060/06.12.21/КО/Э Поставка подшипников

    3060/06.12.21/КО/Э Поставка подшипников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 15:3022.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипниковСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3060/06.12.21/КО/Э

    Наименование закупки

    3060/06.12.21/КО/Э Поставка подшипников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор**

    Дата публикации

    07.12.2021 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_451__от_25.01.2022.pdf

    Приложение_1_к_протоколу.pdf

    изменение_2.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    продление_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 15:30 GMT +322.12.2021 15:3022.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипниковСалават

    Подведение итогов не позднее

    10.02.2022 12:0010.02.2022 12:0010.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112902Подведение итогов не позднее Поставка подшипниковСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.02.202210.02.2022 12:0010.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112902Подведение итогов не позднее Поставка подшипниковСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140454/name/61efd71c98fe79.38935270

    25.01.2022

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140455/name/61efd72546f366.51150640

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Подшипник 1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Подшипник шариковый 2-х рядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Подшипник шариковый 2-х рядный К700,К701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Подшипник шариковый двухрядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Подшипник шариковый Механизмы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Подшипник шариковый первичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Подшипник генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Подшипник роликовый конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Подшипник 7509"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Подшипник 7510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Подшипник снегоуборочн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Подшипник 7516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Подшипник шкворня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Подшипник дифференцала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Подшипник конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Подшипник конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Подшипник закрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Игольчатый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Подшипник ступицы в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Подшипник ступицы в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Подшипник 2-х рядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Подшипник раздаточной коробки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Подшипник роликовый конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Подшипник механизмы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Подшипник роликовый конич-й"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Подшипник 3056205 закрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Подшипник шкворня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Подшипник упорный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Подшипник рулевой колонки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Подшипник подвесной в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Подшипник вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Подшипник генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "подшипник выключения сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Подшипник промежуточный вала заднего"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Подшипник концевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Подшипник выжимной в сборе с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "подшипник 311А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Подшипник выжимной 31230-35070 Тойота ХС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Подшипник выжимной (муфта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Подшипник вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "подшипник первичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Подшипник подвесной кард/вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Подшипник подвесной кард/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Подшипник насоса водяного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "подшипник Тойота Камри"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "подшипник АКПП Тойота Камри"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "подшипник Тойота Камри"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Подшипник Фиат Дукато"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Подшипник подвесной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Подшипники роликовые игольчатые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Подшипник КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Подшипник передней ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Подшипник 42207 КМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Подшипник промежуточного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Подшипник хвостовика редукторного моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Подшипник первичного вала задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Подшипник задний блока шестерен промежуточного вала КП и вторичного вала КП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Подшипник передней ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Подшипник выжимной с муфтой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Подшипник опорный шкворня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Подшипник роликовый опорный шкворня ЕВРО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Подшипник гл.передачи сред.и зад.моста (правая опора)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Подшипник передней ступицы (наружний)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Подшипник передней ступицы (внутрений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Подшипник задней ступицы (наружний) передний внутренний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Подшипник гидромуфты (метал) закрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Подшипник главной передачи на коничку зад. и сред. моста (наружная опора)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Подшипник гл.перед промежуточного (среднего) и зад.моста конички (внутренняя опора)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Подшипник рулевой колонки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Подшипник гл.передачи сред.и зад.моста (правая опора)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Подшипник межосевого дифференциала (МОД)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Подшипник генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "подшипник 60203-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Подшипник 608zz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Подшипник рулевой колонки (1000805)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Подшипник 537909 передней ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Подшипники генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Подшипник механизмы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Подшипник 6-205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Подшипник Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Подшипник механизмы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Подшипник роликовый радиальный без колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Подшипник насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "подшипник роликовый раздаточной коробки(усиленной)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "подшипник 6-7214АУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Подшипник редуктора промежуточного (среднего) и заднего мостов,чашки МКД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Подшипник 6-7305АШ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Подшипник КПП МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Подшипник в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Подшипник роликовый конический ступицы заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Подшипник роликовый конический ступицы переднего"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Подшипник 688811 выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Подшипник 692306 раздаточн.коробки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Подшипник ступицы передний РЕНО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Подшипник генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Подшипник генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Подшипник NSK ( 10x30x14 ) кронштейна двери 3200A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 361"

    "Подшипник опорный шкворня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 367"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 373"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Подшипник задней ступицы 7701205812РеноЛоган"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Подшипник промежуточного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Подшипник первичного вала КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Подшипник вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Подшипник 102211М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Подшипник вала промежуточного передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Подшипник 12213КМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "Подшипник заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Подшипник промежуточного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Подшипник 127509АК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Подшипник КПП 64907 14-1701083"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Подшипник 170214Л 170214Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Подшипник 170314Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Подшипник 170412П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "Подшипник 180106 AC17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Подшипник 180301 (6301 2RS)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 400"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "Подшипник 27310НУ1 Ка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "Подшипник 292213К1М 292213К1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Подшипник 3001-W3 WB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Подшипник 3001-W3 WB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "Подшипник 30*55*23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Подшипник среднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Подшипник первичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Подшипник вторичного вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Подшипник компрессора кондиционера JAB-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Подшипник задней ведущей шестерни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Подшипник роликовый с латунным сепаратором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Подшипник 43047Т00120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 420"

    "Подшипник 43047Т00130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Подшипник 43216Т00130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "Подшипник 43216Т00140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Подшипник 43216Т00150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Подшипник 43216Т00160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Подшипник 43216Т00170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Подшипник 43232Т01080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 428"

    "Подшипник ведущей шестерни в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Подшипник задний первичного вала КП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Подшипник 50412АК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Подшипник 51116"

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Подшипник главной передачи зад. и сред. моста (наружная опора)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Подшипник роликовый радиальный 2-х рядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Подшипник вала вторичного передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 436"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Подшипник 6- 7510А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 439"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Подшипник 60207А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Подшипник ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Подшипник передний блока шестерен промежуточного вала (46221342771)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Подшипник в сборе 6-102409М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 445"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Подшипник 6-150208А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Подшипник 6-156704"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Подшипник 6-292305 АЕМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Подшипник 6-292305АЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Подшипник 6-310К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Подшипник 633186 A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Подшипник 6-42205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Подшипник 6-50306"

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Подшипник 6-50306Е2У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Подшипник 6-50306Е2У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Подшипник 664913Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Подшипник КПП игольчатый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 463"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 465"

    "Подшипник 692306 К2МШ2 (66)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 466"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Подшипник 6-92705"

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "Подшипник рулевой колонки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Подшипник 70-50409АК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Подшипник роликовый конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "Подшипник 7212А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Подшипник роликовый,конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Подшипник ступицы передней внутренний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 474"

    "Подшипник 7312А роликовый конический однорядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 475"

    "Подшипник роликовый,конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Подшипник роликовый конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Подшипник 7607АУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "Подшипник 7608К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Подшипник 7611А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Подшипник роликовый 76-592708Ь1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Подшипник кпп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 482"

    "Подшипник кпп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 483"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 484"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 485"

    "Подшипник опоры переднего амортизатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 486"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 488"

    "Подшипник кпп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 489"

    "Подшипник хвостовика наружний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 491"

    "Подшипник ступицы передней Газель Некст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 492"

    "Подшипник выжимной в сборе (97А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 493"

    "Подшипник роликовый 42x40,30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 494"

    "Подшипник игольчатый 45x57x25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 495"

    "Подшипник роликовый (49.2X103.188X43.658)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 496"

    "Подшипник роликовый (85X150X30.5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "ПОДШИПНИК GE17ES 2RS, РАЗМЕР 17Х30Х10/14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "Подшипник планетарной передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 499"

    "Подшипник ступицы с монтажным комплектом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 500"

    "Подшипник NSK 202 JAPAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 501"

    "Подшипник NSK сферический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 502"

    "Подшипник выжимной Valeo truck R-SERIE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Подшипник Z809 CRAFT EU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "подшипник 50307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 505"

    "подшипник 50706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 506"

    "Подшипник шаровый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Подшипник ШСП90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 510"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 511"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 512"

    "Подшипник конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 513"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 514"

    "Подшипник заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 515"

    "Подшипник конический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 516"

    "Подшипник закрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 517"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 518"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 519"

    "Подшипник ступицы комплект передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 520"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 521"

    "Подшипник качения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Шатунный подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 523"

    "Шатунный подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 524"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 525"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 526"

    "Подшипник дифференциала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 527"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 528"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 529"

    "Подшипник 12115вмуш1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 530"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 531"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 532"

    "Подшипник 2218К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 533"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 534"

    "Подшипник шкворня,опорный,(Ось РЗАА),Д=50мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 535"

    "Подшипник ведущей шестерни (6-7809У)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 536"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 537"

    "ПОДШИПНИК В СБОРЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 538"

    "Подшипник 60310А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 539"

    "Подшипник 6-207К5 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 540"

    "Подшипник колонки рулевой КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 541"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 542"

    "Подшипник ступицы колеса наружный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 543"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 544"

    "Подшипник дифференциала моста (3302-3104020)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 545"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 546"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 547"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 548"

    "ШАРИКОПОДШИПНИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 549"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 550"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 551"

    "Роликоподшипник игольчатый38,1х47,5х31,75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 552"

    "Подшипник 75102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 553"

    "Подшипник 57707"

    Кол-во: 1

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