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    Главная / Торги / Лента конвейерная

    Лента конвейерная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112982Дата и время окончания срока приема заявок Лента конвейернаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112982

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    125

    Наименование закупки

    Лента конвейерная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 07:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-12-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    y.voronina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Юлия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лента конвейерная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112982Дата и время окончания срока приема заявок Лента конвейернаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112982Подведение итогов не позднее Лента конвейернаяМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112982Подведение итогов не позднее Лента конвейернаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента конвейерная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительные условия оплаты: 100% отсрочка от 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    22.19.40.110

    Ленты конвейерные резинотканевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента конвейерная 2Т2-1400-5-ТК-200-2-5-2-Т-2-РБ ГОСТ 20-85"

    Кол-во: 490

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