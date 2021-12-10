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Номер извещения
ГП112982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лента конвейерная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 07:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-12-28
Факс
Адрес электронной почты
y.voronina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Юлия Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лента конвейерная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112982Дата и время окончания срока приема заявок Лента конвейернаяМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112982Подведение итогов не позднее Лента конвейернаяМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лента конвейерная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
22.19.40.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 490
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