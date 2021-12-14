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    Главная / Торги / Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010183Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений_Перевозка грунта.docx

    Договор оказания услуг (перевозка грунта).docx

    Техническое задание_СМР_перевозка.docx

    Приложение 1. Схема.pdf

    Форма_КП_перевозка КГКМ.xlsx

    АП010183_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 812 429-09-64 доб. 2159

    Факс

    Адрес электронной почты

    gerasimenkomy@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасименко Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010183Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010183Дата и время вскрытия заявок Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 23:0022.12.2021 23:0022.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010183Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 23:0022.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010183Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119541/name/61c345e6bb3663.54843891

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по перевозке грунта для строительства объекта Обустройство КГКМ, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»"

    Кол-во: 1

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