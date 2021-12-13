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    Главная / Торги / Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0083

    Наименование закупки

    Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__9_21_от_28_декабря_2021г..pdf

    Договор.zip

    Конкурсная_документация_по_выбору_поставщика_FASTMIG_X_450.docx

    Техническое_задание___FASTMIG_X_450_.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 919 555-55-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    korotkovad@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротков Александр Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 23:0024.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010182Подведение итогов не позднее Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010182Подведение итогов не позднее Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников сварочного тока (инверторных) однопостовых «FASTMIG X 450» с механизмом подачи проволоки WFX 300 (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31

    Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов или спеченных карбидов металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125274/name/61cb718e2323c1.20378381

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник питания FASTMIG X 450 с механизмом подачи проволоки WFX 300"

    Кол-во: 9

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