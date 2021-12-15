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    Главная / Торги / Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газа

    Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912551Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газаУльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый.pdf

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    5._ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Извещение.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    1._Шаблон_договор_диспетчиризация.doc

    Документация.docx

    итоговый.pdf

    итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Почтовый адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Контактный телефон

    +7 8422 42-74-30

    Факс

    +7 8422 42-74-90

    Адрес электронной почты

    GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камеко Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912551Подведение итогов не позднее Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газаУльяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по диспетчеризации приборов учета газа

    Начальная цена

    1 008 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111109/name/61b9af4242f697.71491041

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111146/name/61b9b2f15acfb3.99527028

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111135/name/61b9b1a26033a8.79361851

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и монтаж машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
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