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Номер извещения
32110913158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение исполнителя для оказания услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
+7 3842 36-93-11
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
kemerovo.zakupki@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гостева Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Кемерово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913158Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газег. Кемерово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе
Начальная цена
221 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
29.20.40.000
45.20
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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