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    Главная / Торги / Определение исполнителя для оказания услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе

    Определение исполнителя для оказания услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газег. КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-49/2021/КФ

    Наименование закупки

    Определение исполнителя для оказания услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Извещение_и_Документация_КО_49_2021_КФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3842 36-93-11

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    kemerovo.zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гостева Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Кемерово

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913158Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газег. Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе

    Начальная цена

    221 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    29.20.40.000

    Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113385/name/61bc11c6f36a09.22743357

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по дооборудованию транспортных средств (установке дополнительных баллонов) для работы двигателей на компримированном природном газе"

    Кол-во: 2.00000

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