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    Главная / Торги / Закупка арматурной сетки – 11,012т.

    Закупка арматурной сетки – 11,012т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112882Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматурной сетки – 11,012т.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-844

    Наименование закупки

    Закупка арматурной сетки – 11,012т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112882_second_parts_protocol__1_.rtf

    AGCC.287_8512_FE_01_KJ1.DW_0005_0_RU.pdf

    ТЗ__МТР_.pdf

    Форма_КП..xlsx

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    Информационная_карта.doc

    Карточка_предприятия_АО_Промстрой.pdf

    AGCC.287_8511_FE_01_KJ1.DW_0005_0_RU.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1131

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    MyshalovIP@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышалов Илья Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка арматурной сетки – 11,012т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:30 GMT +313.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112882Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматурной сетки – 11,012т.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112882Подведение итогов не позднее Закупка арматурной сетки – 11,012т.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112882Подведение итогов не позднее Закупка арматурной сетки – 11,012т.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка арматурной сетки – 11,012т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авто доставка до DDP, РФ, Дальневосточный федеральный округ, Свободненский район - завод - Амурский ГХК. Географические координаты: широта - 51.476763 с.ш., долгота - 128.232581 в.д. , склад ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.211

    Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1144614/name/61f4f1c516ae01.13736546

    31.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка арматурная С-1 по чертежу AGCC.287-8512-FE-01-KJ1.DW-0005 с заводским антикоррозионным покрытим по технологии изготовителя: - 1 слой Грунтовка: Эпоксидная цинконаполненная (Zn), толщина сухой пленки 60 мкм. ; - 2 слой Промежуточное покрытие: Двухкомпанентное эпоксидное с железной слюдкой, толщина сухой пленки 120 мкм; - 3 слой Финишное покрытие: Полиуретановое, толщина сухой пленки 60 мкм. Площадь антикоррозионной защиты одной сетки 2,33 м². Pасход антикоррозионног покрытия на одну сетку: грунтовка 0,7 кг финишное покрытие 0,35 кг. Марка стали арматурных стержней Ст3сп2."

    Кол-во: 5.873

    "Позиция 2"

    "Сетка арматурная С-1 по чертежу AGCC.287-8511-FE-01-KJ1.DW-0005 с заводским антикоррозионным покрытим по технологии изготовителя: - 1 слой Грунтовка: Эпоксидная цинконаполненная (Zn), толщина сухой пленки 60 мкм. ; - 2 слой Промежуточное покрытие: Двухкомпанентное эпоксидное с железной слюдкой, толщина сухой пленки 120 мкм; - 3 слой Финишное покрытие: Полиуретановое, толщина сухой пленки 60 мкм. Площадь антикоррозионной защиты одной сетки 2,33 м². Pасход антикоррозионног покрытия на одну сетку: грунтовка 0,7 кг финишное покрытие 0,35 кг. Марка стали арматурных стержней Ст3сп2."

    Кол-во: 5.139

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