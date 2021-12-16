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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112881
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение оборудования, комплектующих и программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
495 доб.730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
kosova@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косова Светлана Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретени еоборудования, комплектующих и ПО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112881Дата и время окончания срока приема заявок Приобретени еоборудования, комплектующих и ПОМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112881Дата и время вскрытия заявок Приобретени еоборудования, комплектующих и ПОМосква
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112881Подведение итогов не позднее Приобретени еоборудования, комплектующих и ПОМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретени еоборудования, комплектующих и ПО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
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Документация лота
Кол-во: 1
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