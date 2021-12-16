Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (Группа Г, подгруппы: ГВ – Краны) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ВК-ТС-223-21).

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (Группа Г, подгруппы: ГВ – Краны) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ВК-ТС-223-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917542Дата и время окончания срока приема заявок КраныПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-223-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Арматуры трубопроводной (Группа Г, подгруппы: ГВ – Краны) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ВК-ТС-223-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 10:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Пр_233_3_291221_Краны_ТС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Краны

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 15:0012.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917542Подведение итогов не позднее КраныПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны

    Начальная цена

    3 600 445,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126005/name/61cc2a9f0074b1.64560522

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN100, PN25, под приварку полнопроходной"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый фланцевый с редуктором DN150, PN25 полнопроходной"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой полнопроходной DN150, PN25, под приварку"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой полнопроходной DN80, PN25, п/п"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой DN200, PN25, ст20, п/п стандартнопроходной с редуктором"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой DN15 РN25 латунный ВР-ВР со спускным клапаном, полнопроходной, рычаг"

    Кол-во: 121.0000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN25, PN 40, п/п"

    Кол-во: 30.0000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN32, PN 40, п/п"

    Кол-во: 33.0000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN40, PN 40, п/п"

    Кол-во: 47.0000

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN50, PN 40, п/п"

    Кол-во: 56.0000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой полнопроходной СТ20, DN50, PN 40, п/п"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый регулирующий под сварку, Ду100, Ру25"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый регулирующий под сварку, Ду50, Ру40"

    Кол-во: 18.0000

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой цельносварной DN65 PN25, ст.20, п/п, полнопроходной"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой цельносварной DN65 PN25, ст.20, п/п"

    Кол-во: 18.0000

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой цельносварной DN125 PN25, ст.20, п/п"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду80, Ру25"

    Кол-во: 22.0000

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду150, Ру25 с редуктором"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 19"

    "Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду125, Ру25"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый регулирующий стандартнопроходной, под приварку, Ду65, Ру25"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый 11б27п1 Ду15 Ру16 внутр-внутр"

    Кол-во: 190.0000

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.П.080/070 Н/П 02"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый фланцевый DN 40 PN 40"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 24"

    "Кран шаровый латунный Ду15 РN25 ВР-ВР полнопроходной, рычаг"

    Кол-во: 30.0000

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый латунный Ду20 РN25"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN80, PN 25, п/п"

    Кол-во: 31.0000

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN100, PN 25, п/п"

    Кол-во: 22.0000

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN150, PN 25, п/п с редуктором"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой стандартнопроходной СТ20, DN150, PN 25, п/п"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый латунный ДУ25 PN25"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый полнопроходной,11Б27п4 Ду 15 мм, газовый, G1/2 (ВР-ВР)"

    Кол-во: 30.0000

    "Позиция 32"

    "Кран шаровый полнопроходной,11Б27п4 Ду 20 мм, газовый, G3/4 - G1 (ВР-ВР)"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 33"

    "Кран шаровой стандартнопроходной DN 400, PN25 с редуктором под приварку"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 34"

    "Кран шаровый регулирующий полнопроходной DN32 PN40 под приварку"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 35"

    "Кран шаровый стандартнопроходной DN300, PN25, фланцевый с редуктором"

    Кол-во: 4.0000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211054430
    Поставка кранов латунных
    Поставка кранов латунных
    589560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 293 729
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32211073330
    Определение поставщика для поставки кранов шаровых стальных, кранов шаровых латунных
    Определение поставщика для поставки кранов шаровых стальных, кранов шаровых латунных
    592309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    16 255 130
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Маркетинговые исследования № 32211072360
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 02-22-МИЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 02-22-МИЭ...
    592205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    193 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить