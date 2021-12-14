www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 812 622-04-56 доб. 4314
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
ilya.berdnikov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бердников Илья Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112942Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 16:0014.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12/21
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12/21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
26.20.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112942Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 16:0014.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 5
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112942Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 16:0014.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.