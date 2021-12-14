Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный"

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП 12/21

    Наименование закупки

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 15:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вскрытие_конвертов_лот_2.rtf

    Вскрытие_конвертов_лот_3.rtf

    Форма_документации_ОЗП__эл.__2020.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56 доб. 4314

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    ilya.berdnikov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бердников Илья Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112942Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 16:0014.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Pro 16 в количестве 1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12/21

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12/21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12/21
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Apple MacBook Pro 16"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112942Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 16:0014.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Apple MacBook Air 13 в количестве 5 штук.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111752/name/61ba2fe6633625.53982222

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Apple MacBook Air 13"

    Кол-во: 5

    Лот 3

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112942Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 16:0014.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112942Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 16:0014.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 16:0014.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112942Подведение итогов не позднее Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика услуг на поставку компьютерного оборудования для потребностей руководителей и клиентских сотрудников Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-Западный" : Ноутбук Asus ZenBook Flip S в количестве 5 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации запроса предложений № ЗП 12 /21
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111753/name/61ba302e8a09a8.08577258

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Asus ZenBook Flip S"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП202064
    Оказание услуг операционного лизинга по оборудованию рабочих мест.
    Оказание услуг операционного лизинга по оборудованию рабочих мест.
    594848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Москва
    ГАС
    Попозиционная № ГП137252
    Поставка компьютерной и офисной техники
    Поставка компьютерной и офисной техники
    438281
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК -АЗК
    Запрос предложений № ГП006111
    закупка оргтехники и комплектующих
    закупка оргтехники и комплектующих
    356323
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.06.2020 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить