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Номер извещения
32110912511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6 на 3-ем этаже
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 12:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-97
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркулова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этаже
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912511Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этажеНовосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этаже
Начальная цена
3 304 426,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
43.32.10
43.32
Документация лота
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