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    Главная / Торги / Ремонт помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6 на 3-ем этаже

    Ремонт помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6 на 3-ем этаже

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912511Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этажеНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6 на 3-ем этаже

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_рем._помещ._в_корпусе__6.docx

    Смета__2.PDF

    Смета__1.PDF

    Документация.рем._помещ._в_корпусе__6.doc

    Итоги_Ремонт.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 278-99-97

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    zakupki@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркулова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этаже

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 13:0029.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912511Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этажеНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения в осях 11-15/В-Г в корпусе № 6 на 3-ем этаже

    Начальная цена

    3 304 426,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «31» мая 2022 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10

    Работы столярные и плотничные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125308/name/61cbbcb616a141.49539257

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы столярные и плотничные"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во:

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