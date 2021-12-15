Ремонт помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6 на 3-ем этаже

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110912511 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Ремонт помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-15/В-Г: - Общестроительные работы по ремонту помещения в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 11-14/В-Г; - Ремонт сети электроснабжения помещений в осях 11-15/В-Г в корпусе №6 на 3-ем этаже Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК Юридический адрес 630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32 Почтовый адрес 630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32 Контактный телефон +7 383 278-99-97 Факс +7 383 278-99-82 Адрес электронной почты zakupki@komintern.ru Ф.И.О. контактного лица Меркулова Наталья Владимировна Место рассмотрения предложений Новосибирск Закупки и тендеры Новосибирская область Ключевые слова:

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