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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    230/21-ЗК

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_котировок___230_ЗК.docx

    Протокол_230_ЗК_рассмотрения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шенер Алена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 05:0015.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912405Подведение итогов не позднее Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды и упаковочных материалов для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Начальная цена

    1 450 050,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» терапия); 2. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» хирургия); 3. г. Хабаровск, ул. Серышева, 19; 4. г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 15, литер А (буфет «Запарина»); 5. г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122 6. г. Хабаровск, ул. Луганская, д. 9а (чайная «Амур»); 7. г. Бикин, ул. Подгорная, д. 52 (чайная «Гвардейская»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12 или УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    13.92.21.190

    Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114006/name/61bc5b7c927553.20054237

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 208689.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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