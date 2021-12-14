Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» терапия); 2. г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1 (буфет «Госпиталь» хирургия); 3. г. Хабаровск, ул. Серышева, 19; 4. г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 15, литер А (буфет «Запарина»); 5. г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122 6. г. Хабаровск, ул. Луганская, д. 9а (чайная «Амур»); 7. г. Бикин, ул. Подгорная, д. 52 (чайная «Гвардейская»).Рассчитать логистику >