Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № МИ-25-2021 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах технологического присоединения в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110912461 Уникальный номер закупки Номер закупки МИ-25-2021 Наименование закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № МИ-25-2021 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах технологического присоединения в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2, Почтовый адрес 173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2 Контактный телефон +7 8162 62-56-47 Факс +7 8162 62-48-58 Адрес электронной почты post@oblgas.natm.ru Ф.И.О. контактного лица Белов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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