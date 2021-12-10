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Номер извещения
ГП112880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление металлоконструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1
Контактный телефон
+7 495 650-50-75
Факс
Адрес электронной почты
r.kalimullin@mospromstroy.com
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Ринат Жавдатович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры
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Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзона
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112880Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 18:0017.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112880Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112880Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзона
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
148,54 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
без учета ТЗРРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МОСПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО МОСПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1,
127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1
25.11.99.000
25.11.10.000
25.11.23.119
25.11.9
25
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 148.54
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