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    Главная / Торги / Изготовление металлоконструкций

    Изготовление металлоконструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112880Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление металлоконструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КП_МК_80700_КМ1.docx

    90651_80700_КМ_07_001.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО МОСПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1

    Контактный телефон

    +7 495 650-50-75

    Факс

    Адрес электронной почты

    r.kalimullin@mospromstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Ринат Жавдатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112880Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 18:0017.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112880Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112880Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзонаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление металлоконструкций «Объекты ОЗХ Комплекса глубокой переработки ООО "Афипский НПЗ". Противопожарная насосная с резервуарами хранения запаса воды (титул 80700-КМ-07-001)», расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район пгт Афипский, промзона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    148,54 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    без учета ТЗРРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    авансирование

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МОСПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО МОСПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1,

    127994, Г МОСКВА, УЛ ДМИТРОВКА М., ДОМ 23/15, СТРОЕНИЕ 1

    Классификатор ОКПД2

    25.11.99.000

    Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые субподрядчиком

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    25.11.9

    Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление металлоконструкций (разработка чертежей КМД, сборка, сварка металлоконструкций, проведение контрольных сборок в необходимом объеме, упаковка) Антикоррозийная защита (обеспыливание, обезжиривание, нанесение транспортировочного грунта толщина пленки 40-50 мкм)"

    Кол-во: 148.54

    "Позиция 2"

    "метизы"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "средняя стоимость металлопроката"

    Кол-во:

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