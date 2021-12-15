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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работ

    Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912401Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работМосква, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    Техническое_задание.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    ПРОТОКОЛ_ИТОГОВ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРОЖЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР

    Юридический адрес

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,

    Почтовый адрес

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56

    Контактный телефон

    +7 495 672-29-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@projektor.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Казьмин Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912401Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работМосква, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов для текущих ремонтных работ

    Начальная цена

    1 373 840,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР

    Адрес местонахождения

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16.000

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113503/name/61bc2a7e9b84c1.15978302

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
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