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Номер извещения
ГП112876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
21879 - Поставка фотокамер с аккумуляторами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-58-58 доб. 1459
Факс
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Адрес электронной почты
L.Tetenov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетенов Леонид Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка фотокамер с аккумуляторами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фотокамер с аккумуляторамиМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112876Дата и время вскрытия заявок Поставка фотокамер с аккумуляторамиМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112876Подведение итогов не позднее Поставка фотокамер с аккумуляторамиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фотокамер с аккумуляторами
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
47.78.10.000
26.70.13.000
26.40.33.110
28.23.26.000
28.23.21.110
26.70.14.190
26.70.14.110
26.70.12.120
26.70.12.110
47.78.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
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