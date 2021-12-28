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    Главная / Торги / Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)

    Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010177Дата и время окончания срока приема заявок Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Silica Fume.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 721

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.nikitin@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Денис Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 16:00 GMT +328.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010177Дата и время окончания срока приема заявок Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010177Подведение итогов не позднее Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010177Подведение итогов не позднее Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    According to the invitation to BID

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    According to the invitation to BIDРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    According to the invitation to BID

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    NIS LLC
    Все закупки и тендеры NIS LLC

    Адрес местонахождения

    21000, Сербия, Novi Sad, Narodnog fronta, 12

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.150

    Диоксиды кремния

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микрокремнезем (Microsilicium Dioxide - Silica Fume)"

    Кол-во: 300000

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