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Номер извещения
АП010177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 721
Факс
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Адрес электронной почты
d.nikitin@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Денис Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2021 16:00 GMT +328.12.2021 16:0028.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010177Дата и время окончания срока приема заявок Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)Москва
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010177Подведение итогов не позднее Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Procurement of Microsilicium Dioxide - Silica Fume (Микрокремнезем)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
According to the invitation to BID
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
According to the invitation to BIDРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
21000, Сербия, Novi Sad, Narodnog fronta, 12
20.13.24.150
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300000
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