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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL383-248 по отбору организации на поставку топлива для автомобилей.

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL383-248 по отбору организации на поставку топлива для автомобилей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912638Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для автомобилей430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110912638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    FL383-248

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL383-248 по отбору организации на поставку топлива для автомобилей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__FL383_248.pdf

    Приложение_2_к_Документации_Техническая_часть.docx

    Приложение_3_к_Документации_Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников.docx

    Приложение_1_к_Документации_Проект_договора.docx

    Техническое_предложение__Приложение__2__к_Форме_1_Письму_о_подаче_заявки.docx

    Копия_Коммерческое_предложение__Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки_.xls

    Извещение__FL383_248.docx

    Документация__FL383_248.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК

    Юридический адрес

    430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,

    Почтовый адрес

    РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Контактный телефон

    +7 8342 47-21-80

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaz@moris.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишняков Евгений Викторович

    Место рассмотрения предложений

    430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива для автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912638Подведение итогов не позднее Поставка топлива для автомобилей430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для автомобилей

    Начальная цена

    1 006 723,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК

    Адрес местонахождения

    430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,

    РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117552/name/61c1a5fef0ecb7.00498360

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 19044.00000

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