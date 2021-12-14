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    Главная / Торги / Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21

    Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__1488_от_21.12.2021.pdf

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    812 доб.363-94-23

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гриценко Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 23:5928.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912390Подведение итогов не позднее Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента фирмы "Botek" (Проект №371-21

    Начальная цена

    514 360,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка инструмента Botek (проект № 371-21), ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 2 к Извещению № 322/300-2021). Поставка эквивалентов (аналогов) не предусмотрена на основании подпункта 2 пункта 3 пункта 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета. Поставка Товара осуществляется в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к Извещению №322/300-2021).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121711/name/61c59aa9b30380.98188855

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 86.00000

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