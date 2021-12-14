Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета. Поставка Товара осуществляется в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к Извещению №322/300-2021).