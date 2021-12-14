Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С" Кол-во: 35.57

"Позиция 2" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С" Кол-во: 0.8

"Позиция 3" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С" Кол-во: 0.11

"Позиция 4" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С" Кол-во: 0.4

"Позиция 5" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С" Кол-во: 23.2

"Позиция 6" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С" Кол-во: 0.55

"Позиция 7" "Труба 530x10 ГОСТ 10704-91/ В 09Г2С ГОСТ 10706-76 58м." Кол-во: 7.52

"Позиция 8" "Труба 273x10 ГОСТ 10704-91/ В 09Г2С ГОСТ 10705-80 116м." Кол-во: 7.52

"Позиция 9" "Труба Ø219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Ударная вязкость KCU при температуре испытаний минус 40°С не менее 40 Дж/см2, КCV при температуре испытаний минус 20°С не менее 34 Дж/см2." Кол-во: 4.62

"Позиция 10" "Труба Ø325х6 ГОСТ 10704-91 Сталь 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.21

"Позиция 11" "Труба Ø159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Ударная вязкость KCU при температуре испытаний минус 40°С не менее 40 Дж/см2, КCV при температуре испытаний минус 20°С не менее 34 Дж/см2." Кол-во: 4.33

"Позиция 12" "Труба Ø159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Ударная вязкость KCU при температуре испытаний минус 40°С не менее 40 Дж/см2, КCV при температуре испытаний минус 20°С не менее 34 Дж/см2." Кол-во: 1.9

"Позиция 13" "Труба Ø219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Ударная вязкость KCU при температуре испытаний минус 40°С не менее 40 Дж/см2, КCV при температуре испытаний минус 20°С не менее 34 Дж/см2." Кол-во: 1.01

"Позиция 14" "Труба Ø219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Ударная вязкость KCU при температуре испытаний минус 40°С не менее 40 Дж/см2, КCV при температуре испытаний минус 20°С не менее 34 Дж/см2." Кол-во: 0.36

"Позиция 15" "Труба Ø325х6 ГОСТ 10704-91 Сталь 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.14

"Позиция 16" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 Ст10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.39

"Позиция 17" "Труба 159х8 ГОСТ10704-91; Ст10 ГОСТ1050-2013" Кол-во: 0.38

"Позиция 18" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.03

"Позиция 19" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.03

"Позиция 20" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.72

"Позиция 21" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 0.32

"Позиция 22" "Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 2.4

"Позиция 23" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.16

"Позиция 24" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.49

"Позиция 25" "Труба с наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,0 мм немерной длины, термически обработанная, 2 класса точности, из стали марки СтЗсп, изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80, Т219х8 ГОСТ 10704-91" Кол-во: 25.8

"Позиция 26" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.03

"Позиция 27" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 3.74

"Позиция 28" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.09

"Позиция 29" "Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 2.88

"Позиция 30" "Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.07

"Позиция 31" "Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 2.53

"Позиция 32" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 10 ГОСТ 1050-2013" Кол-во: 0.03

"Позиция 33" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 14.32

"Позиция 34" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.81

"Позиция 35" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 9.48

"Позиция 36" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.69

"Позиция 37" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.67

"Позиция 38" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.02

"Позиция 39" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 0.16

"Позиция 40" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 0.16

"Позиция 41" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 7.58

"Позиция 42" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.4

"Позиция 43" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.76

"Позиция 44" "Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 0.03

"Позиция 45" "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с ударной вязкостью на KCU не менее 40 Дж/см2 при t=-40°С, на KCV не менее 34 Дж/см2 при t=-20°С" Кол-во: 1.8