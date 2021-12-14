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Номер извещения
ГП112873
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции в количестве 165,54 т
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
belov.iv@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 13:00 GMT +314.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 11:3031.12.2021 11:3031.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112873Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукцииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35.57
Кол-во: 0.8
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.4
Кол-во: 23.2
Кол-во: 0.55
Кол-во: 7.52
Кол-во: 7.52
Кол-во: 4.62
Кол-во: 0.21
Кол-во: 4.33
Кол-во: 1.9
Кол-во: 1.01
Кол-во: 0.36
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.39
Кол-во: 0.38
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.72
Кол-во: 0.32
Кол-во: 2.4
Кол-во: 0.16
Кол-во: 0.49
Кол-во: 25.8
Кол-во: 0.03
Кол-во: 3.74
Кол-во: 0.09
Кол-во: 2.88
Кол-во: 0.07
Кол-во: 2.53
Кол-во: 0.03
Кол-во: 14.32
Кол-во: 0.81
Кол-во: 9.48
Кол-во: 0.69
Кол-во: 0.67
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.16
Кол-во: 0.16
Кол-во: 7.58
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.76
Кол-во: 0.03
Кол-во: 1.8
Кол-во: 0.35
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