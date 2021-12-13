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Номер извещения
32110912295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шенер Алена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.12.202114.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110912295Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском краеХабаровск
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 05:0015.12.2021 05:0015.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912295Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском краеХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае
Начальная цена
1 832 824,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
. г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 3 (чайная «Дружина»); 2. г. Борзя, мкр. Борзя-3, в/ч 06705 (магазин «Ратник»); 3. г. Чита, ул. Дивизионная, дом № 36, строение 2 (чайная «Багульник»); 4. г. Чита, пос. Каштак, Полковый проезд, д. 6 (чайная «Ингода»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
22.29.25
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36153.00000
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