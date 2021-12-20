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    Главная / Торги / Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)

    Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110912345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110912345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 12:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМП_Ф1679_2021_ред_3.docx

    32110912345_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1438

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dgorchakov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчаков Дмитрий Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110912345Подведение итогов не позднее Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трактора с балочным мостом и навесного оборудования для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал)

    Начальная цена

    2 894 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.390

    Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119768/name/61c41277e62381.39829277

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор с балочным мостом"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Щетка коммунальная с гидроприводом на заднюю подвеску"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Снегоуборочная машина"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Снежный отвал"

    Кол-во: 1.00000

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    Продажа без объявления цены
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.08.2019 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
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