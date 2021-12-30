Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: Цена Товара включает в себя стоимость всех затрат Поставщика на упаковку, транспортировку, таможенное оформление и прочие налоги и сборы связанные с поставкой Товара до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск ул. Тихая 1.Рассчитать логистику >