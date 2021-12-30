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Номер извещения
ГП112871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
Почтовый адрес
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
Контактный телефон
+7 960 929-93-00
Факс
Адрес электронной почты
maksimov@catalyst.su
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
город Новосибирск
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Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2021 06:00 GMT +330.12.2021 06:0030.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112871Дата и время вскрытия заявок Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Подведение итогов не позднее
17.01.2022 06:0017.01.2022 06:0017.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112871Подведение итогов не позднее Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
17.01.202217.01.2022 06:0017.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112871Подведение итогов не позднее Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"
Начальная цена
54 525 543,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество 830,63 кг, срок поставки март 2022 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: Цена Товара включает в себя стоимость всех затрат Поставщика на упаковку, транспортировку, таможенное оформление и прочие налоги и сборы связанные с поставкой Товара до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск ул. Тихая 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СКТБ Катализатор
Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор
Адрес местонахождения
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
24.41.10
Документация лота
Кол-во: 830630
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