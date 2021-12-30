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    Главная / Торги / Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 06:0030.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    050/700

    Наименование закупки

    Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ.doc

    Приложение_1_Список_документов.docx

    Запрос_серебро_азотнокислое.docx.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Специальное конструкторско-технологическое бюро Катализатор
    Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор

    Юридический адрес

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Почтовый адрес

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Контактный телефон

    +7 960 929-93-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    maksimov@catalyst.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    город Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 06:00 GMT +330.12.2021 06:0030.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112871Дата и время вскрытия заявок Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 06:0017.01.2022 06:0017.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112871Подведение итогов не позднее Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 06:0017.01.2022 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112871Подведение итогов не позднее Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"город Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 % в количестве 830,63 кг в 2022 году для нужд АО "СКТБ "Катализатор"

    Начальная цена

    54 525 543,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество 830,63 кг, срок поставки март 2022 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: Цена Товара включает в себя стоимость всех затрат Поставщика на упаковку, транспортировку, таможенное оформление и прочие налоги и сборы связанные с поставкой Товара до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск ул. Тихая 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 10 банковских дней с даты поставки;

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СКТБ Катализатор
    Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор

    Адрес местонахождения

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.41.10

    Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде порошка

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ.doc

    12.01.2022

    Приложение_1_Список_документов.docx

    12.01.2022

    Запрос_серебро_азотнокислое.docx.pdf

    12.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Серебро азотнокислое. Технические характеристики: ГОСТ 1277-75 марка «х.ч» или "ч.д.а.", массовая доля AgNO3 не менее 99,8 %"

    Кол-во: 830630

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